Путин назвал Монголию дружественной страной и союзником России

Российский президент Владимир Путин заявил, что Монголия на протяжении десятилетий продолжает оставаться дружественной страной и союзником России, сообщает РИА Новости .

Во вторник состоялась встреча главы государства с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом.

«Приятно быть в дружественной нам Монголии и вместе с монгольским народом отметить знаковое событие — наши общие победы на реке Халхин-Гол», — сказал российский лидер.

Президент России прилетел в Улан-Батор 2 сентября, чтобы принять участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских сил над японскими милитаристами.

Также глава государства встретился со своим монгольским коллегой, подписал соглашение о сотрудничестве в поставках нефтепродуктов и авиатоплива. Во вторник официальный визит Путина в Монголию завершился.