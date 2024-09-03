Россия и Монголия подписали соглашение о поставках нефтепродуктов

РФ и Монголия подписали соглашение о сотрудничестве в поставках нефтепродуктов, сообщает « Интерфакс ».

Министерство энергетики РФ и министерство промышленности и минеральных ресурсов Монголии договорились о сотрудничестве в нефтяной сфере. В частности, было подписано соглашение в области поставок нефтепродуктов.

Подписание документов состоялось в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Монголию.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве предполагает обеспечение Монголии авиатопливом.

Путин отметил, что в 2023 году более 90% бензина и дизельного топлива Монголия получила от РФ. По словам российского лидера, наша страна откликается на просьбы монгольских друзей о содействии в этом вопросе. В том числе удовлетворение потребностей в топливе осуществляется на льготных условиях.

Во вторник началась встреча Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом. Политики встретились в юрте внутри Государственного дворца.