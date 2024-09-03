В Государственном дворце началась встреча Путина и президента Монголии
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Встреча российского лидера Владимира Путина с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом началась в Государственном дворце, сообщает пресс-служба Кремля.
Два государственных лидера общаются в юрте — это уникальное строение внутри Государственного дворца. Оно создано по традициям монголов и включает символы народа.
Перед началом переговоров Путин оставил запись в памятной книге почетных гостей.
Ранее официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали заявила, что Евросоюз обеспокоился визитом президента России в Монголию.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал приезд Путина в страну «тяжелым ударом» по Международному уголовному суду (МУС) и международному уголовному праву.