В МИД Украины заявили, что Монголию ждут последствия из-за визита Путина

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий назвал «тяжелым ударом» по Международному уголовному суду (МУС) и международному уголовному праву визит президента России Владимира Путина в Монголию. Он сообщил в соцсети X, что это не останется без последствий для Улан-Батора.

Он отметил, что Монголия своими действиями якобы «помогает избежать правосудия».

«Мы будем работать с партнерами над тем, чтобы это имело последствия для Улан-Батора», — заявил Тихий.

Ранее фициальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали заявила, что Евросоюз обеспокоился визитом президента России Владимира Путина в Монголию.

Визит Путина в страну был намечен на 3 сентября. Он приурочен к 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. 2 сентября стало известно, что российский лидер уже в Монголии.