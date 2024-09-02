РИА Новости: Путин приехал в Монголию с официальным визитом

Российский президент Владимир Путин приехал в Монголию. Там он встретится с коллегой, сообщает РИА Новости .

Глава РФ приехал в Монголию, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях. Они посвящены 85-летней годовщине победы войск СССР и монгольской армии на Халхин-Голе над Японией.

Путин и его коллега Ухнаагийн Хурэлсух проведут переговоры как в укороченном, так и расширенном составах. Они обсудят региональные и международные проблемы, а также перспективы сотрудничества. По итогам мероприятия будут подписаны соглашения между странами.

Ранее Путин говорил, что Россия обсуждает с Монголией поставки топлива по льготным ценам. Будет согласовано межправительственное соглашение.