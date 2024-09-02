Путин: РФ обсуждает с Монголией поставки топлива по льготным ценам

Москва и Улан-Батор обсуждают возможность заключения соглашения о поставках в Монголию топлива и горюче-смазочных материалов по льготным ценам, заявил президент России Владимир Путин в интервью, опубликованном на сайте Кремля.

«Ведется согласование соответствующего межправительственного соглашения», — сказал он.

По его словам, Россия реагирует на просьбы Монголии о содействии в обеспечении возрастающих потребностей в топливе и горюче-смазочных материалов по льготным ценам.

Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина сообщила, что цена на на дизель в РФ пока что держится на уровне инфляции, но стоимость бензина вышла из-под контроля и остается нестабильной. На протяжении месяца ситуация на оптовом рынке бензина остается неустойчивой, подчеркнула она.