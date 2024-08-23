сегодня в 11:23

Эксперт по топливу: цены на бензин вышли из-под контроля

Цена на дизель в РФ пока что держится на уровне инфляции, но стоимость бензина вышла из-под контроля и остается нестабильной, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

На протяжении месяца ситуация на оптовом рынке бензина остается неустойчивой, подчеркнула она.

«Хотя крупные НПЗ увеличили объемы выпуска топлива на внутреннем рынке, но ценник на бензин многократно превышает уровень инфляции», — заявила эксперт.

Исходя из логики, все меры, предпринятые властями, должны были сдержать рост цен, но это не помогло. Ряд факторов, например, пожар на нефтебазе в Ростовской области, в результате которого сгорел большой объем бензина, оказали влияние на внутренний рынок потребления.

«Если такая тенденция, которую мы видим сейчас, будет продолжаться, то повышение цен для потребителя на топливо неизбежно», — констатировала Бунина.