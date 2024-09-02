Евросоюз обеспокоился из-за визита Путина в Монголию
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Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали заявила, что Евросоюз обеспокоился визитом президента России Владимира Путина в Монголию, сообщает РИА Новости.
В ЕС отметили, что видели сообщения о визите Путина в Монголию. Массрали подчеркнула, что страна имеет право развивать международные связи в своих интересах.
«Тем не менее существует ордер на арест Владимира Путина», — добавила представитель европейской внешнеполитической службы.
Речь идет о Римском статуте МУС, который Монголия ратифицировала в 2002 году. Автоматически страна взяла на себя соответствующие юридические обязательства. Брюссель донес свою позицию Монголии.
Визит Путина в страну был намечен на 3 сентября. Он приурочен к 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. 2 сентября стало известно, что российский лидер уже в Монголии.