В Монголии завершился официальный визит президента России Путина

Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Монголию. Глава государства поднялся на борт своего самолета и покинул страну, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин прилетел в Улан-Батор 3 сентября. Глава государства принял участие в мероприятиях по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе, а также возложил цветы к памятнику маршалу Георгию Жукову. У российского лидера нашлось время и для посещения школы при филиале Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

Также президент России провел переговоры с руководством Монголии, в ходе которого было подписано соглашение о сотрудничестве в поставках нефтепродуктов. Кроме того, договоренности предполагают обеспечение Монголии авиатопливом.

Посещение страны российским президентом сильно озадачило Евросоюз. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали напомнила, что существует ордер на арест Путина.

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на возможное задержание главы государства в Монголии. Медведев назвал статут МУС «юридически ничтожным».