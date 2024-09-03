Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев резко высказался в своем Telegram-канале по поводу возможного задержания в Монголии российского президента Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС).

Он уточнил, что Евросоюз обеспокоился из-за визита Путина в Монголию. Официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали напомнила этой стране о существовании ордера на арест президента РФ.

Медведев назвал статут МУС «юридически ничтожным» и подчеркнул, что Монголия «послала» международный суд и «евродегенератов» в известном еще с XIII века российско-монгольском направлении.

«Я бы на месте судей и прокуроров этого недоделанного „суда“ больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается исполнить их незаконный ордер. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой бумажки», — заявил Медведев.

Визит Путина в страну был намечен на 3 сентября в честь 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе. 2 сентября стало известно, что российский лидер уже в Монголии.