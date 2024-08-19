Путин может объявить форс-мажор из-за газоизмерительной станции в Судже

Президенту России Владимиру Путину придется готовиться к форс-мажорным обстоятельствам в Судже, где установлена газоизмерительная станция. Такой сценарий возможен, если прямые поставки природного газа из РФ в Европу через Украину прекратятся, сообщает URA.RU .

В Судже установлена газоизмерительная станция, через которую голубое топливо из РФ поступает в Европу. Договор о прямых поставках через Украину заканчивается уже 1 января 2025 года.

В том случае, если его не удастся продлить, России придется договариваться о поставках через азербайджанскую систему. Здесь в качестве посредника выбрали Ильхама Алиева.

Учитывая такой сценарий, Украина сохранит статус транзитера, но Европа может захотеть заключать с Баку краткосрочные контракты. Азербайджану это будет невыгодно из-за больших затрат.

Эксперты считают, что в таком случае России легче всего будет перенаправить голубое топливо в Европу через Турецкий поток. Но даже при таком сценарии необходим будет резервный канал поставок в Австрию и Словакию, куда газ поставляется через «Суджу».

В таких обстоятельствах Путину придется объявить форс-мажор и ввести санкции против оператора украинской газотранспортной системы. Благодаря этому «Газпром» сможет не участвовать в аукционе на транзит через Украину. Однако веских причин для такого решения на данный момент еще нет.

Ранее президент Владимир Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом. Он встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.