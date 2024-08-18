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Путин прибыл в Азербайджан с двухдневным визитом

Российский президент Владимир Путин в воскресенье прилетел в Баку для встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Государственный визит главы государства в Азербайджан пройдет 18–19 августа.

В ходе переговоров лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений, а также актуальные международные и региональные проблемы.

По итогам визита Путин и Алиев собираются сделать совместное заявление и подписать ряд документов.

Ранее стало известно, что за I полугодие текущего года товарооборот России и Азербайджана вырос на 7,1%, до 2 млрд долларов.