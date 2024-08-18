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Товарооборот России и Азербайджана за I полугодие вырос на 7,1%

За I полугодие текущего года товарооборот России и Азербайджана вырос на 7,1%, до 2 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к визиту президента России Владимира Путина в республику.

Государственный визит главы государства в Баку пройдет 18–19 августа. Лидеры обсудят дальнейшее сотрудничество двух стран и планируют подписать ряд документов.

«В 2023 году товарооборот России с Азербайджаном составил 4,1 млрд долларов, за I полугодие сего года — вырос на 7,1%, до 2 млрд долларов», — говорится в материалах.

Российские прямые инвестиции в Азербайджан составили около 4,2 млрд долларов. В настоящее время в постсоветской республике работает более 1,2 тыс. компаний с российским капиталом.

Согласно документу, стратегическое партнерство Москвы и Баку динамично развивается на основе принципов дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Договорно-правовая база двусторонних отношений насчитывает более 150 договоров и соглашений.

Встреча Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева прошла 3 июля текущего года на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане.