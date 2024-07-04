МИД Азербайджана: встреча Путина с Алиевым стала полезной для дальнейших планов

Встреча российского президента Владимира Путина с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым стала полезной в разрезе дальнейших планов, сообщили в МИД Азербайджана, пишет РИА Новости .

Главы государств встретились в среду на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Казахстане.

«Встреча, состоявшаяся в Астане, была полезна и с точки зрения обсуждения отношений сотрудничества между двумя странами, вопросов реализации достигнутых соглашений и дальнейших планов, — сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Стороны, в частности, обсудили перспективы сотрудничества как в ШОС, так и в других международных платформах. Также рассматривались и другие актуальные международные и региональные проблемы. Азербайджан и Россия, по словам Гаджизаде, имеют всесторонние и равноправные отношения сотрудничества, которые основаны на взаимном уважении и доверии.

Отмечается, что страны развили сотрудничество в политическом, экономическом, культурном, гуманитарном, образовательном и многих других направлениях.

«Наши страны строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости двух стран, государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ, а также невмешательства во внутренние дела друг друга, приверженности принципам равенства прав и взаимной выгоды», — сказал представитель МИД Азербайджана.