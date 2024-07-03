Путин ответил Эрдогану, позвавшему его в Турцию «в кратчайшее время»

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Путин согласился приехать в Турцию по приглашению Эрдогана

Президент России Владимир Путин принял приглашение своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию. Политик пригласил визави в свою страну для участия в переговорах, сообщает «Царьград» .

Путин и Эрдоган побеседовали в Астане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Суммарно переговоры длились около часа. Главы России и Турции успели обсудить целый спектр вопросов — от экономического сотрудничества и до ситуации в Сирии.

«В самое кратчайшее время жду вас, господин президент, в моей стране», — обратился турецкий лидер к Путину.

Российский президент ответил утвердительно и пообещал обязательно посетить Турцию.