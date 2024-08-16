Путин приедет на переговоры в Азербайджан 18 августа

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Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18 и 19 августа

Президент России Владимир Путин приедет в Азербайджан с государственным визитом 18 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

Переговоры будут идти два дня. Во время них обсудят дальнейшее сотрудничество РФ и Азербайджана.

По итогам встречи собираются подписать ряд документов. Также стороны сделают совместное заявление.

Ранее Владимир Путин поздравлял президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Глава РФ сказал, что его коллегу уважают во всем мире.