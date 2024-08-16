Путин приедет на переговоры в Азербайджан 18 августа
Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом 18 и 19 августа
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Президент России Владимир Путин приедет в Азербайджан с государственным визитом 18 августа, сообщает пресс-служба Кремля.
Переговоры будут идти два дня. Во время них обсудят дальнейшее сотрудничество РФ и Азербайджана.
По итогам встречи собираются подписать ряд документов. Также стороны сделают совместное заявление.
Ранее Владимир Путин поздравлял президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Глава РФ сказал, что его коллегу уважают во всем мире.