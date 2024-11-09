Пушков заявил, что в Европе ждут, когда Трамп определится с политикой по Украине

Сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе многое будет поставлено на паузу, в том числе и поставка Киеву дальнобойных ракет, потому что избранный президент США не определится со стратегией в отношении Украины. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале .

Он предположил, что впоследствии вопрос передачи Украине дальнобойных ракет будет закрыт навсегда. По его словам, это будет зависеть от США, а не от Европы.

На выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп одержал уверенную победу. При этом в ходе предвыборной кампании он постоянно заявлял, что остановит боевые действия на Украине еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января. О

Ранее избранный президент США Дональд Трамп созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским.