Подросток погиб при столкновении легковушки с грузовиком в Подмосковье

Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза в Богородском городском округе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Предварительно, в субботу около 17:20 на 56-м км трассы М-7 «Волга» в сторону Москвы женщина за рулем легкого автомобиля марки Mazda столкнулась с попутно двигающимся грузовиком MAN. В результате аварии легковушка опрокинулась на крышу. От полученных травм на месте ДТП скончался 13-летний пассажир легковой машины.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельной аварии.

Ранее 34-летняя мать с пятилетним ребенком погибли в жутком ДТП в Подмосковье. Женщина за рулем автомобиля марки «ВАЗ» не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.