Президент России Владимир Путин вспомнил поговорку «против лома нет приема, окромя другого лома», комментируя происходящее в мире. По его словам, «другой лом» появляется всегда, сообщает РИА Новости .

Путин порассуждал над мировыми событиями на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Есть у нас в народе такое выражение „против лома нет приема, окромя другого лома“. А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире. Всегда. Он всегда появляется», — заявил российский президент.

По мнению Путина, в наше время необходимо быть готовыми ко всему, потому что события в мире меняются «кардинально быстро».

В ходе выступления на «Валдае» президент также рассказал о двух попытках России вступить в НАТО. По его словам, оба раза Москве отказывали в членстве в Североатлантическом альянсе, хотя она стремилась пресечь основания для блоковой конфронтации.

Вместе с тем Путин отметил, что заявления о якобы «возможном нападении» России на НАТО — это чушь.

