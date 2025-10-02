Путин ответил на заявления о «нападении» России на НАТО
Заявления о том, что Россия якобы «может напасть» на НАТО — это чушь, заявил президент РФ Владимир Путин на XXll пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он подчеркнул, что Европа еще столетиями назад придумала, что Россия «является врагом», сообщает РИА Новости.
Вместе с тем Путин обратил внимание, что российский ответ на милитаризацию Европы будет «очень убедительным». По словам президента, Москва никогда не проявит нерешительность или слабость.
Путин также рассказал, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, но оба раза получала отказ.
«Наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной, схематичной картины мира», — вспомнил российский лидер.
Во время выступления на «Валдае» Владимир Путин также призвал быть готовыми к «чему угодно», потому что ситуация в мире меняется «кардинально быстро».
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.