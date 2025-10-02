Путин ответил на заявления о «нападении» России на НАТО

Заявления о том, что Россия якобы «может напасть» на НАТО — это чушь, заявил президент РФ Владимир Путин на XXll пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он подчеркнул, что Европа еще столетиями назад придумала, что Россия «является врагом», сообщает РИА Новости .

Вместе с тем Путин обратил внимание, что российский ответ на милитаризацию Европы будет «очень убедительным». По словам президента, Москва никогда не проявит нерешительность или слабость.

Путин также рассказал, что Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, но оба раза получала отказ.

«Наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной, схематичной картины мира», — вспомнил российский лидер.

Во время выступления на «Валдае» Владимир Путин также призвал быть готовыми к «чему угодно», потому что ситуация в мире меняется «кардинально быстро».



