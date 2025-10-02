Путин призвал быть готовыми ко всему

Последние события показали, что «готовыми нужно быть к чему угодно», заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на XXll пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он добавил, что сейчас все в мире меняется «кардинально быстро», сообщает РБК .

«Никому из нас не дано, конечно, в полной мере предвидеть будущее, но это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всему, что может произойти», — сказал российский лидер.

Владимир Путин добавил, что теперь никакая из стран не готова играть по правилам, придуманным «за океанами». По словам президента, в мире нет и не будет той силы, которая будет управлять всеми другими.

Путин также добавил, что многополярность — это прямое следствие попыток западных стран не утратить мировую гегемонию.

