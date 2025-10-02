Путин рассказал о попытках России вступить в НАТО

Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО, но оба раза ей отказывали, заявил президент России Владимир Путин на XXll пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он добавил, что Москва хотела примкнуть к западному военному альянсу в попытке ликвидировать основания для блоковой конфронтации, сообщает РБК .

«Наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной, схематичной картины мира», — заявил российский лидер.

Вместе с тем Путин отметил, что в мире уже никто не готов играть по правилам, которые придумали «за океанами». Президент уверен, что никогда не будет такой силы, которая бы предписывала всем, что делать.

В ходе выступления на «Валдае» Владимир Путин также призвал быть готовыми ко всему, потому что сейчас все в мире меняется «кардинально быстро».



Подписывайтесь на РИАМО в MAX.