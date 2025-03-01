Президент Финляндии назвал победителя в споре Трампа и Зеленского в Белом доме

Лидер Финляндии Александр Стубб присоединился к обсуждениям конфликта, который 28 февраля возник между президентом США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским. По мнению Стубба, в этом споре выиграл другой мировой политик, которого там даже не было — президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle Radio 1.

Стубб высказал свое мнение в эфире радиостанции. Он подчеркнул, что в политике находится всю свою взрослую жизнь, но такой инцидент, как накануне произошел в Белом доме, видел впервые.

«Победителем фактически оказался только один человек, который даже не присутствовал там», — заявил Стубб.

Ведущая программы пояснила, что ее собеседник говорил о российском лидере Владимире Путине.

Публичная перепалка между Зеленским и Трампом произошла перед заключением сделки по полезным ископаемым, которую американская сторона в итоге отменила. Когда президенты двух стран затронули украинский конфликт, оказалось, что они придерживаются полярно разных мнений: Трамп выступает за скорейшее прекращение боевых действий, а Зеленский не готов на это соглашаться «никогда».

После того как Трамп и Зеленский узнали мнения друг друга, поведение американского лидера стало агрессивным. Он заявил, что Украина не имеет ничего требовать от США, так как находится в уязвимом положении и при этом ни разу не сказала «спасибо» за уже оказанную помощь. Через несколько минут стороны взяли время для совещания, но после него к диалогу уже не вернулись. Зеленского попросили покинуть Белый дом. Украинская делегация еще час пыталась исправить ситуацию, но не смогла и в итоге 1 марта улетела в Лондон.