Ссора Трампа и Зеленского в Белом доме привела к отмене сделки по металлам

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Вашингтон для подписания сделки по полезным ископаемым с президентом США Дональдом Трампом, но официальное мероприятие не состоялось из-за ссоры лидеров двух стран в Белом доме. Зеленский покинул переговоры досрочно, сообщает РИА Новости .

США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым, по которым несколько дней велись переговоры и составлялся договор. Но личная встреча Трампа и Зеленского не задалась.

Когда стороны начали обсуждать украинский кризис, Трамп высказался за прекращение огня с Россией и установления мира, а Зеленский возразил, отметив, что Украина никогда на это не согласится. В итоге президенты поссорились. Трамп в какой-то момент не смог сдержаться и назвал Зеленского «тупым». В итоге украинский лидер спешно покинул Белый дом раньше времени, подписание сделки, а также пресс-конференцию по ее итогам отменили.

Трамп в своей соцсети заявил, что Украина не готова к мирному урегулированию конфликта с Россией, но Зеленский всегда может вернуться в США для продолжения диалога, когда поменяет мнение.