В Балашихе благоустраивают территорию детского сада на 255 мест

Группа «Самолет» обустраивает игровые и спортивные площадки и высаживает растения у строящегося детского сада в ЖК «Квартал Авиаторов» в Балашихе. Открыть учреждение планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Готовность трехэтажного детского сада на улице Колдунова в восточной части ЖК «Квартал Авиаторов» превысила 77%. В здании площадью 3,5 тыс. кв. м завершают монтаж инженерных систем и лифтов, ведут отделку. Объект создаст 60 рабочих мест.

Сад примет 255 детей от двух до семи лет в 11 группах. В каждом групповом блоке предусмотрены игровая, спальня, буфетная, раздевальная и санузел. Помещения меблируют и оснастят оборудованием. Физкультурный и музыкальный залы займут около 100 кв. м каждый. Также оборудуют комнату для кружков и кабинет логопеда.

На первом этаже разместят пищеблок, медицинский кабинет и хозяйственные помещения, у входа — лобби с зоной ожидания, колясочную и помещение охраны. Для маломобильных посетителей создадут доступную среду, включая специальные санитарные комнаты.

На территории площадью 9,8 тыс. кв. м для каждой группы обустроят прогулочную площадку с песочницами, домиками, досками для рисования, игровыми комплексами по возрасту и теневыми навесами. Еще две площадки предназначены для активных игр — с футбольными воротами и лабиринтом. Появятся дорожки и освещение. Озеленение займет почти половину территории: высадят лиственные и хвойные деревья, кустарники, разобьют газоны и цветники. Рядом предусмотрены парковочные места для сотрудников и родителей.

Комплекс строится возле Горенского лесопарка и национального парка «Лосиный Остров». Съезд на МКАД находится в восьми километрах, станция «Балашиха» — в пяти минутах езды. Проект включает шесть корпусов с коммерческими помещениями на первых этажах, закрытые дворы-парки, многоуровневый паркинг, детсад и детско-взрослую поликлинику.

Социальную инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий за внебюджетные средства возводят ПИК, «Самолет», «Гранель», Level Group, ФСК и другие застройщики.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.