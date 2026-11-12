Не хотела порнокарьеры: москвич слил в Сеть секс с партнершей и получил уголовку

Житель столицы задержан за прямую трансляцию в Сети секса с женщиной без ее разрешения, сообщает «МК: срочные новости» .

Мужчина установил телефон с камерой в спальне, после чего пригласил туда знакомую и устроил прямую трансляцию их интимной связи. Весь процесс москвич сопровождал комментариями, которые попадали в эфир.

После секса он рассказал о трансляции партнерше. Женщина не воспользовалась шансом стать порноактрисой и отправилась полицию. Силовики возбудили уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). По постановлению Люблинского суда мужчину отпустили на время следствия под запрет определенных действий. Так, ему нельзя пользоваться средствами связи и Сетью.

При этом в 2025 году он осужден Люберецким судом за получение секс-услуги от несовершеннолетнего. Тогда мужчину приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.

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