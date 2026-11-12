Угрожала шприцем: задержана девушка, нападавшая на пассажиров в метро Москвы

24-летнюю девушку, которая нападала на пассажиров в столичном метрополитене, задержали, сообщает РЕН ТВ .

В отношении нее составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство.

Суд назначил задержанной административный арест на семь суток.

Ранее в метрополитене разгорелся резонансный скандал из-за агрессивных действий девушки. Она занимается попрошайничеством и нападает на пассажиров при отказе дать деньги. Некоторые очевидцы рассказали, что она угрожала им шприцем.

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