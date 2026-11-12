Автомобиль взорвался в Пушкинском районе Петербурга, погиб военный

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга взорвалась машина, погиб военный, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Северной столице.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства военного в результате взрыва автомобиля.

Сейчас следователи и криминалисты вместе с оперативными сотрудниками осматривают место происшествия. По делу назначается ряд необходимых судебных экспертиз.

Также специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

По информации ТАСС, взрыв произошел при выезде авто из двора на Колпинское шоссе.

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