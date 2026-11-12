SAE — не панацея: на какие цифры смотреть при выборе моторного масла на зиму

С наступлением холодов двигатели в автомобилях начинают работать по-другому: масло густеет, и при запуске насосу труднее прогнать его по системе. Именно поэтому к началу зимы стоит проверить, отвечает ли залитый состав требованиям мотора и климату, в котором машина эксплуатируется. В разговоре с РИАМО руководитель бизнес-направления «Автосервисы» в «Авито» Егор Соколов рассказал, как читать обозначения на канистре и что учитывать в магазине.

Спрос на смазочные материалы осенью заметно оживился. В октябре 2026 года продажи моторного масла на сервисе с объявлениями оказались на 11% выше, чем годом ранее. Сильнее всего вырос интерес к отдельным классам вязкости: 0W-20 разошлось на 18% больше, чем в октябре 2025-го, а к сентябрю прирост составил 34%. У 5W-30 показатели увеличились на 13% и 14% соответственно, у 10W-40 — на 34% за год, у 5W-40 — на 11%. Разобраться, что скрывается за этими сочетаниями букв и цифр, — первый шаг к правильному выбору на зиму.

Как выбрать масло?

Главный ориентир — инструкция от производителя автомобиля. В руководстве по эксплуатации прописаны допустимые классы вязкости и требования к составу, причем учитывать нужно не только маркировку SAE, но и допуски конкретного мотора: подходящее по вязкости масло вполне может не отвечать его запросам. Ориентироваться лишь на возраст машины или пробег при переходе на более жидкий либо густой состав не стоит.

Теперь о самой маркировке SAE. Надписи вроде 0W-20, 5W-30 или 5W-40 описывают, как масло ведет себя при разных температурах, а буква W расшифровывается как Winter — «зима». Первое число отвечает за поведение на холоде: чем оно меньше, тем дольше сохраняется текучесть. Так, 0W рассчитано на более низкие температуры, чем 5W, а 5W — на более низкие, чем 10W. Второе число говорит о вязкости при рабочей температуре: выше значение — гуще пленка в прогретом моторе. Поэтому 5W-30 и 5W-40 при одинаковом зимнем классе по-разному работают в нагретом двигателе.

Когда менять масло?

Ждать крепких морозов, чтобы сменить масло, не нужно. Почти все современные составы всесезонные, и переходить с летнего на зимнее по календарю не требуется: если в двигателе уже залито масло с классом вязкости, подходящим для ожидаемых температур, менять его из-за прихода зимы смысла нет. Для ориентира: 0W рассчитано на более низкие температуры, чем 5W или 10W. Однако сама маркировка не гарантирует запуск в конкретный мороз — важны рекомендации автопроизводителя и состояние двигателя.

Тип основы тоже выбирают под условия эксплуатации. Зимой чаще выигрывает синтетика: она обычно дольше остается текучей на холоде и стабильнее переносит перепады нагрева. Полусинтетика годится, если соответствует требованиям мотора и температурному диапазону. Минеральное масло по низкотемпературным свойствам, как правило, проигрывает синтетическому, поэтому для современных автомобилей и суровых зим его берут реже. Но решает не слово «синтетика» на канистре, а совпадение с допусками и вязкостью, которые предписал производитель.

На что еще ориентироваться?

Кроме SAE, на упаковке встречаются API и ACEA — классификации эксплуатационных свойств. API — категории качества от Американского института нефти, ACEA — требования Ассоциации европейских производителей автомобилей. Свои допуски устанавливают и автоконцерны, например VW, MB или BMW. Принцип «чем больше букв и цифр, тем лучше» здесь не работает: нужна спецификация, которая подходит именно вашему двигателю.

Наконец, не забывайте про режим эксплуатации и сроки замены. Короткие частые поездки, долгая работа на холостом ходу и постоянные холодные пуски добавляют мотору нагрузки. В таких условиях особенно важно придерживаться регламента и не растягивать рекомендованный интервал замены.

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