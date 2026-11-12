Даже снег не помог: две машины вспыхнули в столичном Очакове-Матвеевском — видео

В четверг утром два автомобиля вспыхнули во дворе дома, расположенного на Матвеевской улице в Москве, сообщает « ДТП и ЧП МОСКВА и МО ».

В Сети появились кадры, на которых запечатлены охваченные огнем транспортные средства. Прибывшие на место пожарные пеной оперативно потушили одну из машин, но открыть люк и подключить гидрант у них не вышло — вторая машина продолжила гореть.

В ней что-то громко хлопнуло, полетели искры, пламя разгорелось и попало на первое авто.

В результате автомобили выгорели полностью. Соседние машины успели оттащить, чтобы пламя не перекинулось на них.

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