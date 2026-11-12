Взрывной волной в Петербурге выбило стекло в автобусе — видео

Из-за смертельного взрыва в автомобиле, который произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в автобусе на Колпинском шоссе выбило стекло взрывной волной, сообщат «Фонтанка» .

Как рассказали очевидцы, сначала была вспышка, после чего они услышали громкий звук.

Движение транспорта по Колпинскому шоссе перекрыто из-за ЧП. Изменены маршруты пяти автобусов.

Утром в четверг в Петербурге взорвалась машина, погиб военный. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

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