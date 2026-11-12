Взрывной волной в Петербурге выбило стекло в автобусе — видео
Фото - © скриншот/«Фонтанка»
Из-за смертельного взрыва в автомобиле, который произошел в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в автобусе на Колпинском шоссе выбило стекло взрывной волной, сообщат «Фонтанка».
Как рассказали очевидцы, сначала была вспышка, после чего они услышали громкий звук.
Движение транспорта по Колпинскому шоссе перекрыто из-за ЧП. Изменены маршруты пяти автобусов.
Утром в четверг в Петербурге взорвалась машина, погиб военный. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.