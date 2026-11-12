USD
Доллар США
82,98
0.39 %
EUR
Евро
92,33
-0.39 %
CNY
Китайский Юань
12,40
0.08 %
GBP
Фунт стерлингов
110,21
-0.01 %

Да будет свет: зумер в Петербурге вставил лампочку в анус и ходил так неделю

Происшествия
Pixel_shot / Фотобанк Лори

Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори

24-летний зумер из Петербурга почти неделю ходил с лампочкой в заднем проходе, из-за этого ему вырезали часть прямой кишки, сообщает Mash.

Молодой человек решил необычно развлечься. Он выкрутил пластиковую лампочку, засунул ее в задний проход, но достать обратно не смог.

В итоге зумер больше четырех дней ходил с инородным предметом в прямой кишке, пока его не скрутила очень сильная боль.

Из-за лампочки нарушилось кровообращение и начался некроз тканей. Пострадавшего экстренно доставили в больницу и прооперировали. Ему удалили часть прямой кишки.

Ранее в Москве хирурги извлекли яблоко из прямой кишки 40-летнего местного жителя. По словам мужчины, он просто решил развлечься.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.