Трамп: Украина не готова к мирному урегулированию конфликта с РФ

Американский президент Дональд Трамп встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме для подписания сделки по полезным ископаемым. В ходе общения лидеры двух стран затронули украинский кризис, и Трамп сделал вывод, что Украина не готова к мирным переговорам, пишет ТАСС .

По мнению Трампа, Зеленский проявил полное неуважение к США в Белом доме. Такое заявление он сделал в своем аккаунте в соцсети Truth Social по итогам встречи. Из ответов украинского президента глава Америки понял, что Украина не готова к мирным переговорам, и подчеркнул, что Зеленский может вернуться в Вашингтон, когда изменит мнение и будет готов остановить конфликт.

Во время встречи с Трампом Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.

В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.