Трамп накричал на Зеленского, который выступил против прекращения огня

Между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским произошел спор, в ходе которого первый накричал на своего оппонента, сообщает украинское издание « Страна.ua ».

Зеленский в ходе беседы выступил против прекращения огня в конфликте с Россией. Республиканец заявил, что «дело идет к третьей мировой войне», и у украинского президента нет права говорить такие вещи.

«Вы не можете говорить — „я не хочу остановить войну“», — сказал Трамп.

Американец также напомнил, что США выделили Киеву 350 млрд долларов. По словам Трампа, Украина находится в тяжелой ситуации, у нее нет «сильных карт на руках». Трамп заявил, что Зеленский «высказывает неуважение».

На вопрос о гарантиях безопасности Украине американский президент ответил, что сначала он хочет помочь заключить сделку. Только после нее он будет готов думать о гарантиях безопасности.

По словам американца, он разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным, и тот «готов заключить сделку».