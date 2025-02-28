Зеленский выступил против прекращения огня в конфликте с Россией

Зеленский считает, что прекращение огня в конфликте с РФ не сработает

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для заключения сделки с американским лидером Дональдом Трампом по редкоземельным металлам. Во время этой встречи он заявил, что против прекращения огня и перемирия в конфликте с Россией, об этом сообщает «Политика Страны» .

«Мы никогда не примем только прекращение огня. Россия его нарушит», — заявил Зеленский, перебив Трампа, который попытался ему возразить.

Зеленский уверен, что пауза в огне не приведет к желаемому результату. Он также подчеркнул, что сделка с США по полезным ископаемым — «еще не все».

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Белый дом. Трамп лично встретил украинского лидера.