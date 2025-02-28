Трамп: Зеленскому придется идти на компромиссы

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон и встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Республиканец заявил, что в вопросе урегулирования конфликта Киеву придется идти на компромиссы, сообщает украинское издание « Страна.ua ».

Трамп заявил, что весь мир ждет окончания украинского кризиса.

Также были опубликованы кадры встречи. На видео показано, как машина с украинским флагом подъехала к Белому дому. Из нее вышел Зеленский.

Трамп в это время стоял на крыльце. Он лично вышел встречать президента Украины. Зеленский и Трамп пожали друг другу руку, а затем зашли в помещение.

28 февраля президенты Украины и США проводят переговоры по поводу соглашения по редкоземельным металлам. Они собираются подписать договор в этот же день.