Трамп: Зеленскому придется идти на компромиссы
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Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон и встретился с американским лидером Дональдом Трампом. Республиканец заявил, что в вопросе урегулирования конфликта Киеву придется идти на компромиссы, сообщает украинское издание «Страна.ua».
Трамп заявил, что весь мир ждет окончания украинского кризиса.
Также были опубликованы кадры встречи. На видео показано, как машина с украинским флагом подъехала к Белому дому. Из нее вышел Зеленский.
Трамп в это время стоял на крыльце. Он лично вышел встречать президента Украины. Зеленский и Трамп пожали друг другу руку, а затем зашли в помещение.
28 февраля президенты Украины и США проводят переговоры по поводу соглашения по редкоземельным металлам. Они собираются подписать договор в этот же день.