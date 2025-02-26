Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля

сегодня в 21:16

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что украинский лидер 28 февраля прибудет в Вашингтон с целью подписания соглашения по редкоземельным металлам, сообщает РИА Новости .

В среду президент Соединенных Штатов проводит первое заседание своего кабмина в Белом доме.

«Он (Зеленский-ред.) прибудет в пятницу. Теперь это подтверждено, и мы подпишем соглашение, которое будет очень важным», — сказал Трамп.

Американский лидер поблагодарил за «потрясающую работу» министра торговли США Говарда Латника и главу Минфина страны Скотта Бессента.

Трамп добавил, что соглашение, которое будет подписано в пятницу с Зеленским, будет касаться украинских редкоземельных металлов и «других вещей».

Ранее Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в 1 трлн долларов.