Трамп: будущая сделка с Украиной по металлам может оцениваться в 1 трлн долларов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение с Украиной по редкоземельным металлам может оцениваться в 1 трлн долларов, сообщает РИА Новости .

«Это очень большая сделка. Это может быть сделка на 1 трлн долларов», — отметил он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что уже на текущей или на следующей неделе в США приедет украинский лидер Владимир Зеленский. Цель визита — подписание договора по добыче полезных ископаемых.

По словам Трампа, для подписания сделки он ждет в Вашингтоне Зеленского. Сам американский лидер, судя по всему, никуда ехать не планирует.