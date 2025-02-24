Трамп рассказал, когда примет Зеленского для подписания сделки по ископаемым

Трамп и Зеленский могут встретиться в ближайшие 2 недели

Американский президент Дональд Трамп заявил, что уже на текущей или на следующей неделе в США приедет украинский лидер Владимир Зеленский. Цель визита — подписание договора по добыче полезных ископаемых, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По словам Трампа, для подписания сделки он ждет в Вашингтоне Зеленского. Сам американский лидер, судя по всему, никуда ехать не планирует.

Речь идет о сделке по полезным ископаемым, от добычи которых Киев будет обязан направлять 50% в фонд восстановления, который полностью будет принадлежать США. Эта структура будет функционировать как коммерческая организация, объем которой может достигать 500 млрд долларов.

Украина будет обязана пополнять фонд до тех пор, пока не накопится нужная сумма.