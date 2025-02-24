Стали известны детали сделки США и Украины по полезным ископаемым

Киев должен направлять 50% доходов от природных ресурсов в фонд восстановления, который полностью будет принадлежать США. Об этом сказано в тексте украино-американского соглашения по ресурсам, сообщает РИА Новости .

Фонд, который будет функционировать как коммерческая структура, может составить 500 млрд долларов. Украине придется делать в него взносы, пока эта сумма не будет достигнута.

Вашингтон хочет, чтобы Киев внес сумму, в два раза превышающую объем средств, которые США выделят после вступления в силу соглашения.

Также в документе сказано, что Белый Дом намерен предоставить долгосрочные финансовые обязательства в рамках фонда восстановления Украины.

Помимо этого, США в соглашении по ресурсам хотят заявить о приверженности миру на Украине. Вашингтон и Киев с помощью документа соглашаются на «устойчивое развитие».