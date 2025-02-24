США в соглашении с Киевом по ресурсам хотят заявить о приверженности миру

Украино-американское соглашение по полезным ископаемым включает в себя пункт, согласно которому США заявляют о приверженности долгосрочному миру на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Несмотря на то, что текст документа еще не согласован полностью, некоторые его положения уже известны. Так, например, в одном из них говорится, что враждебно настроенные по отношению к Украине силы не могут извлекать выгоду из ее восстановления.

Согласно документу, Вашингтон и Киев соглашаются на «устойчивое развитие».

Также заключение соглашения будет означать намерение Белого дома инвестировать в Украину, уточняет Bloomberg.

При этом текст документа еще может измениться.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что переговоры Украины и США по ресурсам находятся на финальной стадии. По ее словам, проработы уже почти все пункты.