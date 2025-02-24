Стефанишина: переговоры Украины и США по ресурсам находятся на финальной стадии

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинско-американские переговоры по минеральным ресурсам вышли в финальную стадию, сообщает РИА Новости .

По ее словам, практически все детали соглашения уже проработаны. Киев предлагает подписать документ во время переговоров президентов двух государств.

В рамках сделки американцы рассчитывали получить от Украины права на 50% еще не добытых ресурсов. Это стало бы ответом Киева на финансовую и военную помощь Вашингтона.

Ранее стало известно, что предложение Штатов по поводу урегулирования конфликта включает в себя в том числе признание контроля России над некоторыми новыми территориями.