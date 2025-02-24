США могут признать контроль РФ над рядом новых территорий при сделке по Украине

Предложение Соединенных Штатов по поводу урегулирования украинского кризиса включает признание контроля РФ над некоторыми «новыми территориями». Есть и другое условие, сообщает РИА Новости со ссылкой на канадскую Globe and Mail.

В документе также предлагается прописать, что Украина должна будет передать США ресурсы. Сумма сделки составит «миллиарды долларов».

Президент США Дональд Трамп 20 февраля заявлял, что для предотвращения Третьей мировой войны нужно урегулировать украинский конфликт за год. 12 месяцев — адекватная цифра для решения этой проблемы, считает политик.

Ранее сообщалось, что за проведение прямых переговоров с РФ выступают 64% украинцев.