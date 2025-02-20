Трамп связал урегулирование украинского конфликта с мировой войной
Трамп: необходимо урегулировать украинский конфликт за год
Президент США Дональд Трамп заявил, что для предотвращения третьей мировой войны необходимо урегулировать украинский конфликт за год, пишет РИА Новости.
«Верю в урегулирование украинского конфликта за год, в противном случае могла бы быть третья мировая», — сказал американский лидер.
Политик отметил, что Владимир Зеленский отказывается проводить выборы на Украине, раздробив страну.
Трамп добавил, что Киев сорвал сделку по редкоземельным металлам.
Ранее Трамп обвинил Зеленского в узурпации власти на Украине.