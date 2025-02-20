Трамп связал урегулирование украинского конфликта с мировой войной

Президент США Дональд Трамп заявил, что для предотвращения третьей мировой войны необходимо урегулировать украинский конфликт за год, пишет РИА Новости .

«Верю в урегулирование украинского конфликта за год, в противном случае могла бы быть третья мировая», — сказал американский лидер.

Политик отметил, что Владимир Зеленский отказывается проводить выборы на Украине, раздробив страну.

Трамп добавил, что Киев сорвал сделку по редкоземельным металлам.

Ранее Трамп обвинил Зеленского в узурпации власти на Украине.