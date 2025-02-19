Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который потеряет страну

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который потеряет страну, если не поторопится заключить мирное соглашение с Россией.

«Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него вообще не останется страны», — написал Трамп в своей соцсети Social Truth.

Он подчеркнул, что Вашингтон проводит успешные переговоры с Москвой по урегулированию российско-украинского конфликта. Многие признают, что завершить конфликт может только администрация Трампа.

По словам Трампа, США вложили в поддержку Украины на 200 млрд долларов больше, чем ЕС, однако не получили ничего взамен. Деньги были потрачены на «войну, которую невозможно выиграть». При этом Зеленский признал, что деньги были потрачены впустую, и отказывается проводить выборы в стране.

Американский лидер добавил, что миллионы украинцев стали жертвами «ужасной работы» Зеленского на посту главы государства.

Ранее издание The Guardian сообщало, что слова Зеленского о переговорах между Россией и США разгневали Трампа. В ответ президент США начал серию атак на главу киевского режима.