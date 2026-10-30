Жители Химок могут пройти бесплатный онкоскрининг

31 октября в Химках пройдет день открытых дверей в Центре амбулаторной онкопомощи. Цель мероприятия — раннее выявление онкологических заболеваний и повышение доступности медицинской помощи, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

К участию приглашаются все жители Химок старше 18 лет. Они смогут пройти бесплатное комплексное обследование и получить консультацию врача‑онколога. Все процедуры организованы в одном месте и проводятся бесплатно — это сделает посещение максимально удобным.

В рамках Дня здоровья доступна консультация врача‑онколога, диагностика новообразований кожи, а также скрининг заболеваний органов дыхания и пищеварительной системы.

Для женщин предусмотрено УЗИ молочных желез (до 39 лет включительно) либо маммография (от 40 лет), а также цитологическое исследование. Мужчинам доступен ПСА‑тест для оценки рисков заболеваний предстательной железы.

Ранняя диагностика позволяет своевременно выявить отклонения и принять необходимые меры для сохранения здоровья. Результаты анализов и заключения специалистов будут автоматически размещены в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье».

Время проведения: с 9:00 до 14:00. Адрес пункта обследования: поликлиника № 2, ул. Лавочкина, 22.

Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Также рекомендуется взять документы с результатами ранее проведенных исследований: это поможет врачам точнее оценить динамику состояния здоровья и сформировать полную клиническую картину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.