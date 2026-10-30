Невролог: стабильный режим сна важнее засыпания до полуночи

Врач-невролог Страхового Дома ВСК Елизавета Кравцова развеяла миф о том, что организму полезен только сон с 22:00 до 02:00. По ее словам, для организма гораздо важнее не конкретное время на часах, а стабильный режим отхода ко сну и бодрствования: при ежедневном засыпании и пробуждении в одно и то же время внутренние биологические часы подстраиваются под график, а выработка мелатонина происходит в нужное человеку время.

Большинству взрослых необходимо от 7 до 9 часов сна, однако индивидуальная потребность зависит от возраста, физической активности и других факторов. Утверждение, что женщинам нужно спать больше, чем мужчинам, Кравцова назвала ошибочным — отчасти эта теория может объясняться социальными факторами: рабочей и семейной нагрузкой, уходом за детьми, частыми ночными пробуждениями и гормональными изменениями в перименопаузе.

Если избежать ночной активности не получается, вред от такого режима можно свести к минимуму: создать в спальне полную темноту (блэкаут-шторы или шелковая маска), сделать ночной перекус легким (овощи и белок вместо сладкого и жирного), а после сна выйти на улицу и получить естественный свет. За пару часов до сна лучше ограничить использование гаджетов и просмотр телевизора — яркое свечение мешает организму настроиться на сон.

Хронический недосып, по словам невролога, приводит к системному сбою: слабеют память и скорость реакций, растет количество ошибок, центр агрессии в мозге активируется на 60%, провоцируя срывы на пустом месте. Снижается иммунитет, нарушается гормональный баланс, повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему и риск гипертонии, ишемической болезни сердца и аритмий.

Универсально «правильной» позы для сна здорового человека нет — рекомендации обоснованы лишь при определенных состояниях: при обструктивном апноэ сна и храпе предпочтителен сон на боку, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни — на левом боку с приподнятым изголовьем, при беременности следует избегать длительного положения лежа на спине.

«Сон — важная часть нашей жизни, физиологический процесс без которого организм не может обойтись и должным образом восстановиться. Не пренебрегайте правилами здорового сна, чтобы хорошо себя чувствовать», — отметила врач-невролог Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Елизавета Кравцова.