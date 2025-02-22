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Более 60% украинцев выступают за прямые переговоры с Россией

За проведение прямых переговоров с РФ выступают 64% украинцев, свидетельствуют данные социологической группы «Рейтинг», сообщает украинское издание «Страна.ua».

«64% опрошенных украинцев поддерживают прямые переговоры с Россией», — говорится в сообщении.

В январе прошлого года этот показатель составлял 38%, а в январе 2025 года за переговоры выступали 54% украинцев.

Ранее американский президент Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его плохим переговорщиком.

Трамп сделал очередное заявление, в котором сравнил телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и с главой Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, Зеленский — плохой переговорщик.