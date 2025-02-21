Трамп назвал Зеленского плохим переговорщиком

Трамп сделал очередное заявление, в котором сравнил телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и с главой Украины Владимиром Зеленским. По словам американского лидера, Зеленский — плохой переговорщик.

Трамп уверен, что Украина только на словах демонстрирует жесткость, а на деле у нее нет достаточного количества весомых аргументов, чтобы ее проявить. Также американский президент пояснил, почему Киев не позвали на переговоры с Россией.

«Когда Зеленский сказал, что его не пригласили на встречу, то это не было приоритетом, потому что он очень плохо проявил себя в роли переговорщика», — сказал Трамп в интервью Fox News Radio.

Ранее Трамп заявил, что в возникшем российско-украинском конфликте он не видит вины Москвы.