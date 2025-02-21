Трамп заявил, что не видит вины России в возникновении конфликта на Украине

Россия не виновата в возникновении конфликта на Украине. За это несут ответственность украинский президент Владимир Зеленский и экс-лидер США Джо Байден, заявил нынешний президент Штатов Дональд Трамп, сообщает ТАСС .

Американский лидер дал интервью радиостанции Fox News. В ходе него Трамп заявил, что Россия не виновата в возникновении конфликта на Украине. По словам республиканца, каждый раз, когда он об этом говорит, на него «обрушиваются лживые СМИ».

Президент США сказал, что кризис возник из-за «неправильных слов» Байдена и Зеленского.

«Россию можно было так легко отговорить от этого, что войны не должно было быть», - заявил Трамп.

Ранее Трамп рассказал, что Зеленский «не так важен» на переговорах по урегулированию конфликта. По его словам, у украинского президента нет для этого «карт в рукаве».